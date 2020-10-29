16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Мэр Тамбова подала в отставку

10:59, 30 октября 2020 10
Наталия Макаревич (в центре) Наталия Макаревич (в центре) Фото: Администрация города Тамбова/facebook.com

Мэр Тамбова Наталия Макаревич уходит со своего поста.

Обращаюсь с заявлением о сложении полномочий главы города и спасибо за работу, — приводит РИА Новости слова Макаревич с заседания Тамбовской городской думы.

Она была избрана главой администрации Тамбова в сентябре 2019 года.

Депутаты тамбовской гордумы единогласно поддержали отставку Макаревич с 3 ноября. После её ухода с поста временно исполнять обязанности мэра города будет Максим Косенков, возглавлявший мэрию Тамбова в 2005–2008 годы.

Ранее NEWS.ru писал, что со своего поста ушёл мэр Южно-Курильска Вячеслав Власенко.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео