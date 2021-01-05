Мэр Люберец поздравил с Рождеством своим старым фото с пририсованной маской

Мэр подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил всех с Рождеством, опубликовав в Instagram своё прошлогоднее фото из храма с пририсованной медицинской маской. Ещё одна маска была пририсована к лицу мужчины, находящегося рядом.
В эти дни, когда весь мир борется с серьёзным недугом, мы уповаем на милость Божию и обращаем наши молитвы небесам, — написал под фото Ружицкий.
Подписчики, назвав мэра «гением фотошопа», сразу же узнали его фотографию со свечой в руке, которую он публиковал в 2019 году.
Как писал NEWS.ru, православные верующие во время молитв должны
Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что из-за пандемии пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.