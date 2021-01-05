Мэр Люберец поздравил с Рождеством своим старым фото с пририсованной маской

https://static.news.ru/photo/fa861aa2-5101-11eb-874d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ruzhitskiyvp/instagram.com

Мэр подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил всех с Рождеством, опубликовав в Instagram своё прошлогоднее фото из храма с пририсованной медицинской маской. Ещё одна маска была пририсована к лицу мужчины, находящегося рядом.

В эти дни, когда весь мир борется с серьёзным недугом, мы уповаем на милость Божию и обращаем наши молитвы небесам, — написал под фото Ружицкий.

Подписчики, назвав мэра «гением фотошопа», сразу же узнали его фотографию со свечой в руке, которую он публиковал в 2019 году.

Как писал NEWS.ru, православные верующие во время молитв должны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Об этом заявил заместитель главы синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Он добавил, что даже если медицинские маски не на 100% защищают от коронавируса, этой маленькой вероятностью нужно воспользоваться. Кроме того, он призвал остаться дома всех, кто чувствует признаки недомогания.

Ранее глава синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что из-за пандемии пожилым прихожанам рекомендуется по возможности воздержаться от посещения храмов на Рождество.