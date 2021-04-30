Мэр Красноярска проиграл школьникам 50 отжиманий

https://static.news.ru/photo/1931fb86-a9c4-11eb-b5f7-96000091f725_660.jpg Сергей Ерёмин Фото: eremin__krsk/instagram.com

Мэру Красноярска Сергею Ерёмину пришлось отжаться 50 раз после проигрыша школьникам на фестивале молодых изобретателей. Как пишет «MK-Красноярск», поступок градоначальника широко поддержали пользователи Сети.

Видео о том, как Ерёмин «держит слово», также появилось на странице в Instagram главы города.

Пожалуй, впервые в жизни рад, что проиграл в споре, — отметил Сергей Ерёмин.

Он рассказал, что поспорил с ребятами. Мэр сказал, что если они наберут максимальное количество баллов и выиграют, то он отожмётся 50 раз. В итоге школьники не просто набрали наибольшее число баллов среди 55 команд со всей России, но и стали абсолютными чемпионами, установив мировой рекорд.

В комментариях подписчики оценили поступок мужчины, назвав Ерёмина настоящим мэром. «Это круто! Вот это настоящий мэр!», «Супер!», «Сергей Васильевич, после пробежки добавим отжимания», написали они в соцсети.

First Russia Robotics Championship является Всероссийским открытым чемпионатом по робототехнике среди детей и школьников в возрасте от 4 до 16 лет. В соревнованиях ежегодно принимают участие порядка 2 млн детей из 113 стран.

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