Мэр города в Хакасии ушел из «Единой России» Мэр Сорска написал заявление о выходе из партии «Единая Россия»

Фото: vk.com/id390105804

Владимир Найденов

В Хакасии мэр города Сорска Владимир Найденов решил покинуть партию «Единая Россия». Заявление за подписью чиновника о его выходе из ЕР опубликовало издание 19Rus.

Мои взгляды на будущее родного города расходятся со взглядами, планами, методами работы и действиями нынешнего регионального отделения партии, — говорится в заявлении Найденова.

Градоначальник напомнил, что должность главы городской администрации ему доверила не «Единая Россия», а горожане, поддержавшие его кандидатуру на выборах в 2019 году, на которые он шел самовыдвиженцем. По словам Найденова, среди жителей, которые за него проголосовали, есть люди разных политических взглядов, и его задача заключается в том, чтобы работать в их интересах.

Чиновник при этом поддержал нынешнее правительство Хакасии, которое возглавляет член КПРФ Валентин Коновалов.

Согласно информации на сайте регионального отделения «Единой России», Найденов стал членом партии в ноябре 2014 года. Там же указано, что он является членом местного политсовета и секретарем городского отделения ЕР.

В сентябре 2019 года Найденов выиграл выборы мэра Сорска, набрав 49% голосов.

Ранее член Общественной палаты РФ Александр Малькевич предрек, что на предстоящих осенью выборах в новых регионах кандидаты от «Единой России» наберут не менее двух третей голосов. Медиаменеджер отметил, что ЕР является единственной партией, которая активно работает на новых территориях, при этом в Херсонской области присутствует и «Справедливая Россия», чьи представители реализуют там гуманитарные проекты, по его словам.