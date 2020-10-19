Мэр Архангельска подал в отставку

https://static.news.ru/photo/853aadd8-120b-11eb-ae48-fa163e074e61_660.jpg Фото: vk.com/godzish29

Мэр Архангельска Игорь Годзиш покидает свой пост. В понедельник, 19 октября, он объявил о своей отставке.

О принятом решении Годзиш написал в социальных сетях. Он отметил, что оставляет должность добровольно.

С сегодняшнего дня я официально прекратил полномочия главы муниципального образования «Город Архангельск», подав заявление об отставке по собственному желанию, — сообщил политик.

Годзиш выразил благодарность всем, с кем он работал, а также жителям города. Он обратил внимание на то, что благодаря участию в нацпроектах, а также совместной работе администрации города и областного правительства в Архангельске произошёл всплеск социального строительства. Появились новые детские сады шаговой доступности, школа, спортзалы, физкультурно-оздоровительный комплекс. Годзиш подчеркнул, что все эти объекты созданы для улучшения качества жизни.

Он также пожелал удачи всем, кто будет работать в интересах города. Имя его преемника должно быть объявлено во вторник после того, как состоится внеочередное заседание Архангельской городской думы. Кандидатами на вакантную должность являются советник мэра Архангельска Дмитрий Морев и министр транспорта региона Сергей Роднев.

Ранее NEWS.ru писал, что в отставку подал мэр Копенгагена Франк Йенсен. Однако повод для его увольнения оказался неблаговидным: ему пришлось покинуть пост в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах.