Менеджер Wildberries обокрала компанию на 4 млн рублей за три месяца работы Менеджер Wildberries в подмосковном Дмитрове обокрала компанию на 4,4 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сотрудница интернет-магазина Wildberries в подмосковном Дмитрове украла у компании товаров на сумму 4,4 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его информации, женщина в течение трех месяцев выписывала с левых аккаунтов дорогие товары, оформляла на них возвраты и оставляла себе.

Выяснилось, что аферистка устроилась на должность менеджера в пункт выдачи заказов в июне. Свою незаконную деятельность сотрудница начала вести сразу после получения должности. Женщина, как правило, заказывала компьютерную и бытовую технику, а также ювелирные украшения.

На протяжении трех месяцев руководство не замечало подпольного «бизнеса». Однако когда действия менеджера стали известны, на нее написали заявление в полицию, а в скором времени задержали. Оказалось, что у женщины уже есть судимость за мошенничество и умышленное повреждение имущества. Против нее возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее жертвой мошенников стала звезда музыкального проекта «Голос.Дети» Александра Апраксина. Девушка хотела попробовать себя в модельном бизнесе и обратилась в агентство. Однако вместо трудового договора ей оформили кредит на сумму 196 тысяч рублей. Об обмане Апраксина узнала только через сутки после его подписания. Певица обратилась за помощью в правоохранительные органы. Полиция проводит проверку.