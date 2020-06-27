МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе с сильным ветром

https://static.news.ru/photo/ae4ee266-b86a-11ea-8243-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье в ближайшее время ожидается гроза с порывами ветра до 17 метров в секунду. Об этом заявили в региональном главке МЧС.

В ближайший час с сохранением до 20:00 27 июня местами в Московской области ожидаются дождь, гроза и усиление ветра с порывами до 12-17 метров в секунду, — сообщили в МЧС региона журналистам РИА Новости.

Жителям рекомендуется быть внимательными и соблюдать правила личной безопасности, чтобы не пострадать во время разгула стихии.

NEWS.ru писал, что в Индии за последние два дня увеличилось число погибших от ударов молний. В штатах Бихар и Уттар-Прадеш умерли 110 человек. Также от ударов молнии пострадали 32 человека, у них были диагностированы ожоги. Премьер-министр Индии Намендра Моди выразил глубочайшее соболезнования родственникам погибших. Они получат 400 тысяч рупий.