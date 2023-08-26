МЧС показало кадры с места пожара в Кемерово

Фото: МЧС России

МЧС России опубликовало в Telegram кадры с места пожара на складе с пиротехникой в Кемерово. На записи видно, что здание выгорело практически полностью. В ведомстве уточнили, что пожарные ликвидировали открытое горение на складе.

Пожар произошел в Кемерово на складе с пиротехникой на рынке «Сотка». Как рассказали NEWS.ru в МЧС, пламя успело охватить 750 кв. м помещения. Долгое время пиротехника продолжала салютировать. Пожару был присвоен второй уровень сложности.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Нахабино лишь к утру смогли полностью потушить пожар на складе лакокрасочных изделий. О возгорании на строительном рынке стало известно вечером 25 августа. Площадь пожара предварительно составила 400 квадратных метров. Обошлось без жертв среди посетителей рынка и сотрудников.

До этого в селе Немчиновка в Московской области местный житель случайно поджег пять автомобилей, когда чинил свою машину. Сначала заискрилась проводка в ремонтируемом автомобиле, затем за несколько секунд начался сильный пожар. Огонь стал перекидываться на другие автомобили. Очевидцы решили растащить машины с помощью троса, однако один из них неудачно намотал веревку на руку и ему оторвало палец.