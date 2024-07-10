МЧС дало неблагоприятный прогноз по лесным пожарам в ряде регионов России Куренков: прогноз по пожарам в Якутии и Забайкалье остается неблагоприятным

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Прогноз МЧС России относительно развития ситуации с лесными пожарами на территории Якутии и Забайкальского края остается неблагоприятным, заявил глава ведомства Александр Куренков на совещании под руководством президента России Владимира Путина, его слова приводит пресс-служба Кремля. Министр отметил, что обстановка в регионах отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

Решением правительственной комиссии обстановка на территории Республики Саха (Якутия) и Забайкальского края отнесена к чрезвычайной ситуации в лесах федерального характера. Прогноз остается неблагоприятным, — заявил Куренков.

По словам министра, в нескольких других регионах установилась сухая и жаркая погода. Там зафиксирован высокий класс пожарной опасности. В настоящее время специалисты МЧС преграждают огню путь к населенным пунктам. Тушением пожаров занимаются более шести тысяч человек, задействовано 700 единиц техники и 50 единиц воздушного транспорта.

В Республику Саха (Якутия) и Забайкальский край заблаговременно были переброшены и сейчас активно работают по одному самолету Бе-200ЧС и по два вертолета Ми-8, — добавил Куренков.

Ранее СМИ сообщали, что город Тынду в Амурской области затянуло дымом от лесных пожаров. Столбики термометров в дневное время там поднимаются выше 25 градусов, однако местные жители не могут открыть окна в домах из-за смога.