Российский город затянуло едким дымом от бушующих лесных пожаров Тынду заволокло дымом от лесных пожаров

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Город Тында в Амурской области заволокло дымом от лесных пожаров, сообщают «Известия». Ухудшает обстановку жаркая погода: днем столбики термометров поднимаются выше 25 градусов, а окна в квартирах местные жители из-за смога открыть не могут. Те, кто выходит на улицу, жалуются на раздражение глаз и затрудненное дыхание.

Тяжело, еще сердце слабое, на каждую лавочку присаживаюсь. Дома мокрая простынь висит, дышим через сырые полотенца и тряпки, — рассказала изданию местная жительница Людмила.

Как сообщил 9 июля Амурский центр ГЗ и ПБ, за минувшие сутки спасатели ликвидировали семь природных пожаров на площади более 3 тысяч гектаров. Потушить возгорания удалось в ряде округов и одном районе. Свыше 10 пожаров остаются локализованы на площади более девяти тысяч гектар. Всего же на борьбу с пожарами брошено более 500 человек, свыше 115 единиц техники, в том числе три самолета и вертолет.

Пожары зафиксированы не только в Тындинском и Зейском округах, но также в Якутии и Забайкалье. По прогнозам, задымление в Приамурье продлится до 14 июля, после ветер сменит свое направление на южное.

Ранее власти Республики Бурятия ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера на фоне ежедневного возникновения большого количества новых лесных пожаров. Так, с начала сезона был зарегистрирован 271 пожар, охвативший более 113 тысяч гектаров.