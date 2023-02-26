Мать заставила дочь сквозь слезы чистить зубы водой из унитаза Mash: под Ростовом мать заставила дочь чистить зубы водой из туалета из-за мата

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Жительница Ростовской области заставила свою малолетнюю дочь чистить зубы водой из унитаза, сообщает Telegram-канал Mash. Происходящее она сняла на видео и опубликовала в Сети. На записи видно, как ребенок рыдает над унитазом с зубной щеткой в руках, в то время как родительница требует от девочки произносить матерные слова и полоскать рот водой из унитаза.

По словам матери девочки, таким образом она пыталась отучить ее от ненормативной лексики. По данным Mash, полиция проводит проверку.

Ранее стало известно, что в Смоленске 20-летняя местная жительница до смерти избила своего трехмесячного сына, раздраженная его плачем. В отношении молодой матери Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По словам детского психолога Светланы Котовой, дети, которые с ранних лет воспитываются при помощи физической силы со стороны родителей, в будущем станут воспринимать агрессию как должный стиль общения между людьми. По ее словам, умение строить отношения, общаться на общечеловеческих принципах должно закладываться родителями именно в семье. Если ребенка бьют, унижают и третируют с самого детства, то он будет вести себя абсолютно так же с другими.