Россиянка до смерти избила своего трехмесячного ребенка В Смоленске девушка до смерти избила плачущего трехмесячного сына

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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В Смоленске 20-летняя местная жительница до смерти избила своего трехмесячного сына, раздраженная его плачем, сообщает региональное управление СКР в социальной сети «ВКонтакте». В отношении молодой матери возбуждено уголовное дело.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 февраля. Девушка разговаривала по телефону с отцом ребенка, и между ними произошла ссора. В это время младенец заплакал, и мать дважды ударила его по лицу. Спустя какое-то время она заметила, что самочувствие ребенка ухудшилось, и вызвала скорую помощь.

Прибывшие на место медики констатировали смерть младенца. По их словам, ребенок скончался от отека головного мозга, возникшего из-за травмы.

Мать ребенка задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения. В СКР отметили, что семья не состояла на профилактическом учете.

Ранее в Казани мать избила свою двухгодовалую дочь и выгнала ее на балкон в холодное время года. Издевательство над ребенком она сняла на видео, которое отправила ушедшему от нее мужу. Женщина заявила, что девочка замерзнет и «сдохнет» на балконе, после чего она похоронит девочку, а он «на могилку будет ходить». В отношении матери девочки возбудили уголовное дело. Суд избрал ей меру пресечения в виде ареста.