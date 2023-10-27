Мать педофила из Подольска заявила, что девочка спровоцировала сына Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя школьница спровоцировала сына

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Мать подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Подольске Андрюса Серапинаса заявила в суде, что ее 28-летний сын не мог изнасиловать ребенка, передает Telegram-канал SHOT. По ее мнению, девочка могла спровоцировать ее сына, который, как она говорит, однажды сам спас девушку от маньяка.

Девочка не пойдет по всей заброшке вести пьяного мужика. Она зашла в заброшку, пошла дальше провожать его куда-то, ну как так? Это не снимает с него ничего... Он понесет наказание, — сказала мать обвиняемого.

Женщина также заявила, что пострадавшая 11-летняя девочка выглядит старше своего возраста. Она допустила, что ее сын, будучи пьяным, мог не разобрать, что перед ним ребенок.

Мать задержанного также рассказала о проблемах с алкоголем у сына. Женщина заявила, что недавно сын лечился в реабилитационном центре, куда его положили, когда после очередной порции выпитого он не смог узнать собственную жену.

СМИ писали, что на допросе подозреваемый утверждал, что девочка сама согласилась провести с ним время, за что пообещал заплатить 1000 рублей. Мужчина предложил ей взять деньги на личные расходы, но добавил, что для этого им необходимо уединиться. Сначала они пошли к Серапинасу, но дома была сестра. От ребенка мужчина узнал, что рядом есть заброшенная больница, впоследствии там он надругался над девочкой.