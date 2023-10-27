Изнасиловавший девочку в Подольске педофил предлагал ей деньги SHOT: подольский педофил заявил, что девочка сама пошла с ним за 1000 рублей

Фото: НАК

Педофил, изнасиловавший 11-летнюю девочку в заброшенной больнице, заявил на допросе, что жертва сама согласилась пойти с ним за 1000 рублей, пишет SHOT со ссылкой на источник. Увидев школьницу одну на улице, он предложил ей взять деньги на карманные расходы, но добавил, что за это им нужно провести время наедине.

28-летний Андрей Серапинас рассказал, что сначала они пошли к ребенку домой, но там была ее старшая сестра. Тогда маньяк уточнил, не знает ли она еще каких-нибудь мест, где можно спрятаться. Школьница рассказала, что рядом есть заброшенная больница, где они играли с подругами. Именно там мужчина и надругался над девочкой.

Сообщается, что сначала подозреваемый оправдывался и заявил, что в это время находился с женой дома, однако позже во всем признался. Сейчас его проверяют на причастность к изнасилованиям других детей. Местные жители утверждают, что постоянно видели Серапинаса в районе заброшенного здания на улице Батырева. Жертвами педофила могли стать около пяти девочек. До конца дня задержанному должны избрать меру пресечения.

Ранее полицейские нашли педофила из Рязани, который в социальных сетях познакомился с 12-летней школьницей из Ульяновска. Злоумышленник выдавал себя за сверстницу девочки и заставлял подростка делать интимные фото, а затем шантажировал девочку ими.