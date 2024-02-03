Мать оставила старшего сына приглядывать за младшим и подпала под статью Трехлетний мальчик гулял без верхней одежды при -33 ℃ в Забайкалье

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Трехлетний ребенок в Забайкалье попал в больницу в состоянии общего переохлаждения, передает пресс-служба краевого УМВД. Выяснилось, что мальчик оставался под присмотром 17-летнего брата, пока мать была в гостях. Подросток не уследил за младшим братом, и двое несовершеннолетних заметили ребенка без верхней одежды на улице в 150 метрах от дома. Они и вызвали скорую помощь.

Полицейские установили, что ребенка вечером без верхней одежды в 150 метрах от дома нашли двое несовершеннолетних, которые разыскали мать и вызвали скорую помощь. Установлено, что женщина находилась у знакомых в гостях, а малолетнего ребенка оставила дома под присмотром 17-летнего брата, — сообщили в полиции.

В итоге на мать составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. Ранее семейство не попадало в поле зрения органов системы профилактики.

Как рассказала в беседе с порталом Chita.ru местная жительница, инцидент произошел в поселке Ононское. Мальчик гулял в одной майке. При этом ночью 2 февраля, когда произошел инцидент, температура воздуха в Шилкинском районе опускалась до -33 градусов.

Ранее в Бурятии девятимесячный ребенок в одном памперсе оказался в уличном сугробе и получил обморожение конечностей. Ребенка забрали с улицы соседи и вызвали скорую помощь. Пьяная мать отказалась отправляться с мальчиком в больницу.