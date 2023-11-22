Мать и пятилетнего ребенка нашли мертвыми в Хабаровске В Хабаровске открыли уголовное дело об убийстве после смерти матери и ребенка

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Следователи в Хабаровске возбудили уголовное дело об убийстве по факту смерти ребенка и его матери, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области (ЕАО). Тело пятилетнего ребенка 21 ноября нашли в квартире жилого дома в Индустриальном районе краевого центра, а тело его матери — во дворе.

Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и ЕАО возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 105 УК РФ (убийство), — отмечается в сообщении.

Следователи установили, что тело малолетнего ребенка имеет признаки насильственной смерти. Назначены экспертизы. По предварительной версии, мать малыша свела счеты с жизнью. Следствие проверит в том числе ее причастность к убийству ребенка.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что в подмосковных Люберцах 48-летняя женщина, оказывающая услуги по уходу за пожилыми и больными людьми, убила своего сожителя-подчиненного. По данным канала, между ними вспыхнула ссора, в ходе которой злоумышленница схватила нож и ударила оппонента в живот. Мужчина умер на месте. Трагедия развернулась во время визита убитого к пенсионеру-инвалиду, за которым мужчина ухаживал последние шесть лет.