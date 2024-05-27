Машины одна за другой загорелись на штрафстоянке в Мытищах

Фото: t.me/mchs_official*

Крупный пожар вспыхнул на штрафстоянке в подмосковных Мытищах, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС по Московской области. По данным ведомства, сгорели по меньшей мере девять автомобилей.

В министерстве пояснили, что в 10:42 им поступил звонок о возгорании на штрафстоянке на улице Борисовка. Огонь распространился на площади 105 квадратных метров. В 11:12 пожарные ликвидировали открытое горение. Информация о пострадавших не поступала.

Кадры с места ЧП опубликовал Telegram-канал «112», на них видно, как на месте работают экстренные службы. Согласно информации канала, огонь уничтожил минимум 10 автомобилей.

В марте грузовик «Почты России» загорелся на Третьем транспортном кольце около станции метро «Курская» в Москве. В нем находились сотни посылок к 8 Марта. Водитель не пострадал. В дептрансе столицы проинформировали об огромной пробке, образовавшейся на набережной Туполева из-за ЧП.

До этого на Волоколамском шоссе в Москве вспыхнула машина. Как пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС, никто в результате происшествия не пострадал. Возгорание оперативно потушили спасатели. На появившихся в Сети кадрах видно, что автомобиль сгорел дотла. На месте аварии образовывалась пробка длиной 2,5 км.