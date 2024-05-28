Mash: звезда «Пацанок» напала с молотком на соседа

Фото: Социальные сети

Александра Петрова

Telegram-канал Mash сообщает, что участница третьего сезона шоу «Пацанки» Александра Петрова атаковала с молотком своего соседа у дома на проспекте Народного Ополчения в Петербурге. Как отмечает канал, в результате пострадавшему потребовалась помощь медиков.

По версии Mash, девушка выбежала во двор к шумной компании и начала бить молотком одного из мужчин по спине и голове. После этого, как пишет источник, она вернулась в подъезд, а спустя время приехали медики.

Оппонента девушки забрали в состоянии алкогольного опьянения и с подозрением на сотряс. Сейчас пострадавший проходит обследование — перед этим он успел подать заявление в полицию, — говорится в сообщении.

Как указал канал, нападавшая пояснила, что терпела шум от соседа на протяжении шести лет, она пыталась решить проблему миром, но не выходило — мужчина постоянно отвечал нецензурными словами и относился к ней грубо.

Ранее сообщалось, что 24-летняя Юанна Клочкова из Владивостока, известная по участию в реалити-шоу «Пацанки», получила три года условно за хранение наркотиков в Санкт-Петербурге. Сотрудники полиции поймали ее с «закладкой» 25 января. Приморский районный суд назначил Клочковой три года условно с двухлетним испытательным сроком за незаконное хранение мефедрона в крупном размере.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.