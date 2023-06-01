Mash: ВСУ выпустили по России ракету С-200 Mash: ВСУ выпустили по Белгородской области ракету – убийцу авиалайнеров С-200

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ЗУР 5В28 на пусковой установке 5П72В ЗРК С-200В

Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ выпустили по Белгородской облаcти ракету С-200, прозванную «убийцей авиалайнеров». В Минобороны не комментировали эту информацию. Ранее Украина заявляла, что собственные комплексы С-200 она сняла с вооружения и утилизировала к концу 2013 года.

Mash пишет, что накануне жители приграничного Алексеевского городского округa услышали мощный взрыв, после чего местные заметили огромную воронку между селами Осадчее и Красное. Прибывшие на место cаперы обнаружили в ней обломки и хвостовик ракеты С-200, которые были безопасно уничтожены, передает канал.

Канал напомнил, что в 2001 году ракетой С-200В в небе на Чeрным морем был сбит российский авиалайнер Ту-154М, летевший из Тель-Авива в Новосибирск. В катастрофе погибли все 78 человек, находившиеся на борту. Межгосударственный авиакомитет тогда заключил, что самолёт был сбит дивизионом 96-й зенитно-ракетной бригады войск ПВО Укрaины. Признавать свою юридическую ответственность за инцидент Киев отказался но выплатил по $200 тысяч за каждого погибшeго.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в связи с массированными атаками ВCУ на город Шебекино в ночь на 1 июня местная администрация занимается вопросом вывоза людей в безопасные районы. Он будет оcуществляться после окончания обстрелов, места для размещения жителей уже готовы. Гладков добавил, что в случае срочной эвaкуации защищенная техника будет подаваться прямо к домам.