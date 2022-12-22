Mash: при обстреле Донецка пострадал председатель правительства ДНР Mash: при обстреле Донецка пострадал председатель правительства ДНР Хоценко

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Председатель правительства ДНР Виталий Хоценко получил ранение при обстреле Донецка. Глава кабмина республики не поехал в больницу после оказания первой помощи, сообщает Telegram-канал Mash.

Издание отмечает, что Хоценко ранили в левую часть спины. Также ранения получили еще шесть человек, среди которых оказались сотрудники ресторана «Шеш-Беш», в котором якобы отмечал день рождения экс-глава Роскосмома Дмитрий Рогозин. Речь идет об официанте ресторана, музыканте и мангальщике. Mash уточняет, что при обстреле два человека погибли.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что в Донецке обстрелян ресторан «Шеш-Беш».

По неподтвержденной информации, ранения получил Виталий Хоценко, при этом погиб его охранник.