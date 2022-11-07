Mash: погибший из-за обрушения балкона мужчина был на заработках в Сочи

Фото: 23.mchs.gov.ru

Фото с места происшествия

Telegram-канал Mash привел подробности о погибших в результате обрушения балкона мужчине и женщине в Сочи. По сведения канала, мужчина приехал в южный город на заработки и жил у друзей, которые не предупредили его, что выходить на балкон нельзя.

Погибший мужчина в последнее время приезжал на сезоны из Ивановской области, он работал разнорабочим. Квартиру в последний раз он нашел через знакомых, которые пустили его жить бесплатно.

В момент, когда обрушился балкон, хозяин, его подруга и их общий знакомый выпивали и вышли на балкон покурить. Через несколько минут балкон рухнул, снимавший квартиру мужчина и его приятельница погибли на месте, их знакомый с тяжелейшими переломами позвоночника и таза находится в больнице.

По данным Telegram-канала, предварительной причиной обрушения стало повреждение фасада здания из-за дождей и сырости. Дом на улице Донской, где произошла трагедия, был построен 64 года назад. Капитальный ремонт в здании делали в прошлом веке. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что балкон обрушился в пятиэтажном жилом доме в центре Сочи. Угрозы дальнейшего обрушения дома нет.