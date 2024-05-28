Маленькая девочка сгорела в машине в Адыгее МЧС: трехлетняя девочка сгорела в машине у аула Бжедухабль в Адыгее

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Маленькая девочка сгорела внутри охваченной огнем машины, сообщает пресс-служба МЧС. Там уточнили, что легковушка полыхала на окраине аула Бжедухабль в Адыгее.

Оказалось, пока взрослые собирали клубнику, ребенок спал в машине. Правоохранители выясняют, что привело к возгоранию и другую информацию о произошедшем.

Ранее в Нижнем Новгороде 15 человек эвакуировали из многоэтажного дома из-за пожара в одной из квартир.Среди эвакуированных шестеро детей, трое из которых пострадали. Также медицинская помощь потребовалась одному взрослому. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.

До этого крупный пожар вспыхнул на штрафстоянке в подмосковных Мытищах. Сгорели по меньшей мере девять автомобилей. В МЧС пояснили, что огонь распространился на площади 105 квадратных метров. Пожарные ликвидировали открытое горение меньше, чем за полчаса. Информация о пострадавших не поступала.

Кроме того, в марте грузовик «Почты России» загорелся на Третьем транспортном кольце около станции метро «Курская» в Москве. В нем находились сотни посылок к 8 Марта. Водитель не пострадал.

Также га Волоколамском шоссе в Москве вспыхнула машина. Как пояснили в пресс-службе столичного главка МЧС, никто в результате происшествия не пострадал. Возгорание оперативно потушили спасатели. На появившихся в Сети кадрах видно, что автомобиль сгорел дотла.