Мальчик на велосипеде попал под колеса самосвала В Челябинской области самосвал наехал на восьмилетнего ребенка-велосипедиста

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Самосвал сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде в Челябинской области, когда тот пересекал дорогу в неположенном месте, сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. Столкновение произошло днем 12 мая на 26-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск.

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 12 мая в 15:58 на 26-м километре автодороги Челябинск — Новосибирск, — заявили в ведомстве.

За рулем самосвала находился мужчина 1967 года рождения. В результате аварии мальчик выжил, он получил многочисленные травмы. Представители Госавтоинспекции напомнили, что велосипедисты обязаны уступать дорогу транспорту.

Ранее пресс-служба УМВД по Белгородской области сообщила о тройном ДТП в центре Белгорода на пересечении улицы Попова с Белгородским проспектом. В результате аварии травмы получили восемь человек, среди них один ребенок. Несовершеннолетнего после осмотра медиков отпустили домой.

До этого СМИ сообщали о наезде курьера на электровелосипеде на ребенка в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Пострадавшему мальчику 12 лет, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.