В подмосковном Красногорске на предприятии производителя пищевых добавок «Союзснаб» произошло массовое отравление, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, 37 человек после приема пищи почувствовали недомогание, по предварительным данным, большинство из них госпитализировали.
По данным «112», в настоящий момент специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий на предприятии. Подробности произошедшего не уточняются.
Компания «Союзснаб» является поставщиком пищевых ингредиентов, на предприятии в Красногорске производят в том числе ароматизаторы и комплексные пищевые добавки.