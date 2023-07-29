На заводе пищевых добавок в Подмосковье произошло массовое отравление «112»: массовое отравление произошло на заводе «Союзснаб» в Красногорске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В подмосковном Красногорске на предприятии производителя пищевых добавок «Союзснаб» произошло массовое отравление, сообщил Telegram-канал «112». По его информации, 37 человек после приема пищи почувствовали недомогание, по предварительным данным, большинство из них госпитализировали.

По данным «112», в настоящий момент специалисты Роспотребнадзора проводят комплекс противоэпидемических мероприятий на предприятии. Подробности произошедшего не уточняются.

Компания «Союзснаб» является поставщиком пищевых ингредиентов, на предприятии в Красногорске производят в том числе ароматизаторы и комплексные пищевые добавки.