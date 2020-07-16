Ливень залил дороги и подземные переходы в Ростове-на-Дону

https://static.news.ru/photo/e24bf574-c80d-11ea-bdda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ростове-на-Дону в результате сильного ливня образовались подтопления на дорогах и в подземных переходах. Движения транспорта по городским улицам затруднено.

В экстренные службы поступают также сообщения о случаях подтопления складов, подвалов и автомобилей. Большинство из них приходится на долю Железнодорожного и Советского районов, рассказал РИА Новости представитель городского управления по делам ГО и ЧС.

Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалистым ветром в Ростовской области. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться до утра 18 июля.

Ранее NREWS.ru писал, что в Иркутске спасатели эвакуировали жителей частных домов из-за угрозы подтопления, вызванной дождями. Людей перевезли в пункты временного размещения (ПВР), но некоторые из них позже вернулись домой. В городе подтоплены несколько улиц, с них откачивают воду.