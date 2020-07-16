Ливень залил дороги и подземные переходы в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону в результате сильного ливня образовались подтопления на дорогах и в подземных переходах. Движения транспорта по городским улицам затруднено.
В экстренные службы поступают также сообщения о случаях подтопления складов, подвалов и автомобилей. Большинство из них приходится на долю Железнодорожного и Советского районов,
Ранее МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с сильными дождями и шквалистым ветром в Ростовской области. По прогнозам синоптиков, осадки будут продолжаться до утра 18 июля.
Ранее NREWS.ru писал, что в Иркутске спасатели эвакуировали жителей частных домов из-за угрозы подтопления, вызванной дождями. Людей перевезли в пункты временного размещения (ПВР), но некоторые из них позже вернулись домой. В городе подтоплены несколько улиц, с них откачивают воду.
Добавьте наши новости в избранные источники