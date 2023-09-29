Пилотов летевшего в Москву самолета пытались ослепить лазерами Mash Gor: лазеры едва не ослепили пилотов авиарейса Владикавказ — Москва

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Неизвестные злоумышленники попытались ослепить при помощи лазеров пилотов пассажирского рейса авиакомпании «Победа», летящего из Владикавказа в Москву, сообщает Telegram-канал Mash Gor. По информации канала, в момент лазерной атаки самолет находился на высоте 1800 м. Никто не пострадал.

По данным Mash Gor, лазерная атака была совершена со стороны города Карабулак в Ингушетии. Отмечается. что луч был направлен в сторону пилотов после того, как самолет отдалился на 14 км от аэропорта и поднялся на высоту 1800 м. Ингушская полиция занимается проверкой по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что пилотов самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Москву, ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево в ночь на 12 мая. Луч попал в глаза капитану самолета и его помощнику, когда самолет снизился до 4,8 км над землей. Командир воздушного судна сразу доложил о произошедшем и заявил, что сможет посадить самолет. Пилоты пришли в себя, в результате самолет благополучно и мягко приземлился. На борту находились более 100 человек.

До этого в Иркутске самолет, выполнявший рейс из Хабаровска, чуть не потерпел крушение из-за лазерной атаки. СМИ сообщали, что 3 мая пилотов рейса авиакомпании «Аврора» пытались ослепить лазером при наборе высоты. Неизвестные около шести секунд светили лучом пряма в глаза членам экипажа. Катастрофы удалось избежать, злоумышленников разыскивает полиция.