Самолет Сочи — Москва пытались сбить лазером при подлете к Шереметьево Mash: пилотов рейса Сочи — Москва ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево

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Пилотов самолета, выполнявшего рейс из Сочи в Москву, ослепили лазером при подлете к аэропорту Шереметьево в ночь на 12 мая, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, инцидент произошел около 00:30, когда борт № 6948 заходил на посадку со стороны Ленинградского шоссе.

Луч попал в глаза капитану самолета и его помощнику, когда самолет снизился до 4,8 километра над землей. По информации Mash, командир воздушного судна сразу доложил о произошедшем и заявил, что сможет посадить самолет. Пилоты пришли в себя, в результате самолет благополучно и мягко приземлился.

На борту самолета, по данным канала, находились около сотни пассажиров. Полиция выясняет, кто мог попытаться сбить лайнер, выведя из строя экипаж.

Ранее в Иркутске самолет, выполнявший рейс из Хабаровска, чуть не потерпел крушение из-за лазерной атаки. СМИ сообщали, что 3 мая пилотов рейса авиакомпании «Аврора» пытались ослепить лазером при наборе высоты. Неизвестные около шести секунд светили лучом пряма в глаза членов экипажа. Катастрофы удалось избежать, злоумышленников разыскивает полиция.

В конце апреля СМИ писали о попытке дрона помешать самолету сесть в Шереметьево, но в «Аэрофлоте» опровергли эту информацию. Представители перевозчика предположили, что дрон мог померещиться одному из пассажиров либо это был оптический обман.