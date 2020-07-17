Лесные пожары в Сибири тушат с помощью искусственных осадков

https://static.news.ru/photo/e35e7a3e-c82d-11ea-b1ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

На территории Иркутской области, Красноярского края и Забайкалья ведётся тушение лесных пожаров с помощью искусственно вызванных осадков, следует из сообщения пресс-службы вице-премьера Виктории Абрамченко.

В целях снижения уровня пожарной опасности в лесах при тушении пожаров проводятся работы по искусственному вызыванию осадков. Они завершены на территории Иркутской области и Красноярского края, приступили в Забайкальском крае, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

По словам Абрамченко, аномально тёплая и малоснежная зима, ранняя и сухая весна привели к тому, что начиная с апреля в Сибири и на Крайнем Севере почти не прекращается жара, воздух в отдельных регионах прогревается до +30–38 градусов. Вице-премьер также уточнила, что впервые за всю историю космического мониторинга последних лет в 2020 году зафиксирован лесной пожар за Северным полярным кругом.

Тем не менее площадь возгораний с начала пожароопасного сезона на 21% меньше, нежели в 2019 году. В текущем году средняя площадь, пройденная огнём в день, в 1,5 раза меньше средней за последние 10 лет. Это свидетельствует о том, что лесопожарные силы успешно ликвидируют возгорания.

Как стало известно, правительство РФ приняло решение о дополнительной поддержке в объёме 2,6 млрд рублей проводимых работ по авиапатрулированию и тушению лесных пожаров, чтобы не допустить угрозы распространения огня на объекты экономики.

Ранее NEWS.ru писал, что режим ЧС объявлен 3 июля 2020 года на территории Иркутской области из-за лесных пожаров, рассказал врио главы субъекта Игорь Кобзев. Сложная обстановка с возгораниями в соседних регионах может привести к введению ЧС во всём Сибирском федеральном округе.