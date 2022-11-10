Крымские аграрии впервые за восемь лет собрали урожай риса

Фото: msh.rk.gov.ru

В Крыму впервые за восемь лет собрали урожай риса, которым было засеяно 712 га территорий на полуострове. В настоящее время убрали уже 98% засеянных площадей, полученный с них урожай составил около 6 тысяч тонн, пишет «МК в Крыму» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза республики.

Крымские аграрии собрали порядка 6 тысяч тонн риса, со средней урожайностью по республике 82 ц с га. Сегодня два предприятия в Раздольненском районе заканчивают убирать урожай с последних 13 га, — рассказали в ведомстве.

Как поясняется, полученного риса хватит, чтобы увеличить посевные площади в новом году до 4,5 тысячи га.

Ранее глава парламента полуострова Владимир Константинов сообщил, что власти Крыма решили национализировать имущество украинских бизнесменов, которые имеют отношение к Киеву. По словам руководителя законодательного органа, собственностью Крыма становятся 130 объектов. Они относятся к компании «РусЛайн Ко», Бахчисарайскому комбинату «Стройиндустрия», а также к судостроительному заводу «Залив». Глава парламента считает, что было бы гораздо справедливее отдать недвижимость тем, кто принимает непосредственное участие в специальной военной операции. Константинов добавил, что перечень объектов будет пополняться.