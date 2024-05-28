Крупный схрон боеприпасов ВСУ найден под Артемовском ФСБ нашли в ДНР схрон ВСУ со шведским гранатометом, минами и тысячей патронов

Фото: МО Украины

Спецслужбы Донецкой Народной Республики обнаружили крупный схрон с боеприпасами украинских войск в Артемовском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону. Отмечается, что найденное вооружение передано в подразделения Минобороны России для постановки на учет.

В ходе проведения оперативно-боевых мероприятий в Артемовском районе обнаружен схрон с вооружением и взрывчатыми веществами, принадлежащий боевикам ВСУ, — заявили в ФСБ.

Среди найденного арсенала оказались шведский гранатомет АТ-4, более 20 ручных гранат, 25 минометных снарядов, три СВУ, тротиловые шашки. Также обнаружены пять мин МОН-50 и тысяча патронов к стрелковому оружию.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военные в составе инженерно-саперного подразделения группировки войск «Центр» обнаружили и обезвредили схрон ВСУ с иностранным вооружением и боеприпасами. Находка была сделана во время разминирования городских районов и дорог в Авдеевке.

В тайнике находились американские противотанковые ракетные комплексы Javelin, польские 60-мм осколочные мины, немецкие боеприпасы к ручному противотанковому гранатомету. В дальнейшем огневые средства будут утилизированы, добавили в ведомстве.