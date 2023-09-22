Крупный пожар произошел в котельной на Сахалине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупный пожар произошел в котельной города Углегорск на Сахалине, площадь возгорания составила 500 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Представители экстренных служб занимаются тушением огня.

Первый пожарный расчет прибыл через 10 минут. К моменту прибытия огнеборцев горела крыша котельной на площади 500 квадратных метров, — сообщили в МЧС.

Согласно информации спасателей, возгорание началось 22 сентября около 05:24 по местному времени (21 сентября, 21:24 мск). В тушении принимали участие 17 человек и шесть единиц спецтехники.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причины возникновения огня будут устанавливаться позже.

Ранее в Иркутске произошел мощный пожар в семейном спа-салоне. По данным регионального управления МЧС, площадь пожара составляла более 350 квадратных метров. О жертвах и пострадавших информации нет. Причины произошедшего не называются. Как уточняют в экстренных службах, на момент возгорания в здании не было посетителей.

Также сообщалось, что крупный пожар произошел на улице Добролюбова на северо-востоке Москвы, загорелось одноэтажное здание автосервиса. В МЧС отметили, что 233 человека покинули здание до прибытия пожарно-спасательных подразделений. Площадь пожара составила 2 тысячи квадратных метров. На площади 500 квадратных метров произошло обрушение.