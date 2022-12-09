Крупный пожар произошел на предприятии в Барнауле Более ста человек и пожарный поезд тушат крупный пожар на предприятии в Барнауле

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Крупный пожар произошел на одном из предприятий Барнаула. К тушению огня привлечены более ста человек и пожарный поезд. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Сегодня в службу спасения поступило сообщение о возгорании в цехе одного из барнаульских предприятий по проспекту Космонавтов. На момент прибытия первых подразделений обнаружено горение в четырехэтажном здании, идет распространение огня, — сообщили в ведомстве.

По информации СМИ, огонь возник на шинном заводе города. В настоящее время в тушении огня задействованы 110 человек и 33 единицы техники. Принято решение о наращивании группировки спасателей.

По предварительным данным, площадь возгорания составляет около одной тысячи квадратных метров. На место происшествия прибыл пожарный поезд. По имеющейся информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по Москве сообщила, что пожар площадью 1,5 тысячи квадратных метров произошел на складе в районе Бирюлево Западное. Горит одноэтажное здание складского типа.

Также стало известно, что во Владивостоке полностью сгорел популярный ресторан Zuma. Он занимал 33 место в рейтинге лучших ресторанов страны по версии Всероссийской ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA. Причиной возгорания, по имеющимся данным, стала неисправность оборудования.

6 декабря в бизнес-центре на северо-западе Москвы произошел пожар. Возгорание началось на четвертом этаже здания по улице Маршала Прошлякова, дом 19. Спасенных передали для осмотра медикам. В 19:08 мск пожар локализовали, а к 19:33 полностью ликвидировали. Информация о пострадавших не поступала.