Кот-нелегал переплыл Черное море и нашел новую семью

Кот по кличке Бурак, ставший звездой после путешествия через Черное море, наконец обрел новый дом, передает «КП-Краснодар». Животное, оказавшееся в России после долгого путешествия, теперь живет в Краснодаре.

После того как кота обнаружили на судне, его временно приютила сотрудница таможни. Однако питомец кричал по ночам и вел себя агрессивно, из-за чего семья приняла решение передать его волонтерам. У них Бурак прошел период адаптации.

Он ведь пережил сильный стресс, не привык к жизни в квартире, — говорит волонтер Лусине Коршунова.

Спустя некоторое время кота забрала семья из Краснодара. На новом месте он быстро освоился, стал более спокойным и дружелюбным. По словам волонтеров, теперь Бурак чувствует себя намного лучше после пережитого стресса.

Ранее стало известно, что кот по кличке Бурак, тайно приплывший из Стамбула на российском судне и спасенный моряками, останется в России. Как сообщили в компании Fesco, он прошел все необходимые процедуры и теперь готов к передаче новым владельцам. Бурак находился в порту Новороссийска с марта, а имя ему дали сами моряки.