Кошке подрезали уши и выкинули ее на мороз в Ростове-на-Дону

Фото: t.me/kotocafe_kotedzh

В Ростове-на-Дону неизвестные подрезали кошке уши и выкинули животное на мороз, пишет «КП-Ростов-на-Дону». Как рассказала зоозащитница, кошку нашла на улице местная жительница. Она связалась с волонтером и рассказала о произошедшем. Зоозащитница отметила, что у животного гноились раны после обрезания ушей.

Девочка, которая нашла малышку, подписана на мой канал. Она тут же связалась со мной и рассказала о кошке. Подписчица не могла приютить у себя найденыша, а я не могла отказать в помощи. Поэтому сразу помчалась на место, — отметила зоозащитница.

Волонтер уверена, что кошка, которой дали кличку Ушко, до этого жила у кого-то дома. Питомец ориентирован на человека и даже после нанесенных увечий тянется к людям. Зоозащитница предполагает, что прошлые хозяева хотели сделать из домашнего любимца шотландку с вислоухими ушами, но, когда у них не получилось, выкинули кошку на улицу, чтобы не тратить деньги на лечение. Кроме того, в ветеринарной клинике выяснили, что Ушко была беременна.

Отказ от еды и температура явились ожидаемым дополнением. Анализы показали сильнейший сепсис. Ушко госпитализировали. А во время операции выяснилось, что котята погибли в утробе. Кошка находилась между жизнью и смертью. Состояние было критическим, — отмечает волонтер.

Спустя десять дней кошка начала поправляться. Ее вакцинировали, обработали от паразитов и стерилизовали. Сейчас волонтеры ищут для животного новый дом.

В селе Барышево Новосибирского района ранее появился местный Хатико, который ежедневно встречает поезда и ждет кого-то на платформе. Зоозащитница рассказала, что волонтеры начали поиски хозяев животного, которое около полугода назад поселилось возле железнодорожной станции.