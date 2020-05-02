Коронавирус подтвердился у 61 студента астраханского университета

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В Брянской области к 2 мая выявили 1062 человека, заразившихся коронавирусной инфекцией. Всего в регионе было проведено 15 436 исследований на COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Таким образом, Брянская область стала 11-м регионом РФ, где выявлено более тысячи случаев инфицирования новым коронавирусом. Также в этом списке Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская область, Дагестан, Мурманская область,...