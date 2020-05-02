Коронавирус подтвердился у 61 студента астраханского университета

Количество студентов Астраханского государственного технического университета (АГТУ) с подтверждённым диагнозом COVID-19 выросло с пяти до 61. Двое были госпитализированы в областную инфекционную больницу, остальных с бессимптомным протеканием болезни направили в Икрянинскую районную больницу.
Выявлен 61 положительный результат у находящихся на карантине в студенческом общежитии по ул. Савушкина, 3, — говорится в сообщении регионального Минздрава.
В общежитии, где проживают 260 студентов, сохраняется карантин, здание охраняет полиция. По данным на 2 мая, в Астраханской области зарегистрировано 487 заражённых коронавирусом, четверо больных скончались.
Как писал NEWS.ru, два студента Российского государственного социального университета (РГСУ) были отчислены за то, что покинули общежитие для похода в аптеку. Об этом сообщил один из них в соцсетях. По его словам, учащимся вуза запретили покидать общежитие в связи с угрозой распространения коронавируса. В РГСУ отчисление студентов объяснили «злостным нарушением» режима ограничительных мер.