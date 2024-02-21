Коробки с гумпомощью для российских солдат нашли на свалке под Ростовом

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Коробки с гуманитарной помощью для военнослужащих российской армии обнаружили выброшенными на свалку в Ростовской области, сообщает издание 161.ru. По его данным, их нашли на хуторе Большой Должик. Администрация Родионово-Несветайского района объяснила, что в коробках хранились отходы местного магазина, однако позднее свою продукцию на кадрах со свалки опознал комбинат «Кубань».

Заместитель генерального директора предприятия Наталья Романова подчеркнула, что в коробках хранились крупы и овощи. Груз предназначался для российских солдат, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Каким образом он оказался на свалке между Ростовом и Новошахтинском, на комбинате ответить затруднились.

Мы очень сильно расстроились. <...> К нам периодически администрация города обращается с просьбой оказания помощи СВО, так же, как ко всем. И мы всегда откликаемся. Они пригоняют машины, мы загружаем продукцию, в немалых количествах. Куда она дальше направляется — мы точно не знаем, — рассказала Романова.

Местные власти отрицают заявление представителей комбината. По их словам, на несанкционированную свалку местные предприниматели выбрасывают испорченные продукты из магазинов.

Аналогичный инцидент уже происходил на границе ДНР с Ростовской областью. Волонтер Александр Закутний рассказал, что бульдозеры раскатали гуманитарную помощь на местной свалке. Депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина обратилась в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.