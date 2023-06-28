Контролер чуть не задушил подростка в подмосковной электричке Прокуратура проверит видео с контролером, душившим подростка в электричке в Подмосковье

В Подмосковье контролер в электричке едва не задушил подростка, предположительно, ехавшего без билета, видео инцидента появилось в Сети. По факту произошедшего начата проверка, сообщили в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства случившегося, даст оценку действиям контролера, при наличии оснований примет меры реагирования, — сообщили в ведомстве.

На кадрах из электрички видно, как контролер применил в отношении несовершеннолетнего пассажира, предположительно, удушающий прием. Мужчина отпустил подростка после того, как к ним подошел охранник, рассказали очевидцы.