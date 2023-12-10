Кондуктор выгнала детей из автобуса в 30-градусный мороз в Красноярске

Фото: vk.com/krasnoyarskrf

Кондуктор в Красноярске выгнала школьников из автобуса в 30-градусный мороз, сообщает «ТВК». Дети 10 и 15 лет не смогли заплатить за проезд, потому что у них не было наличных денег, а платежный терминал не работал.

Учащиеся успели проехать две остановки, после чего оказались на улице и были вынуждены добираться до дома с тремя пересадками. Их мать обратилась в Красноярскгортранс с жалобой, но заявление не приняли, сославшись на конец рабочего дня, и посоветовали повторно сообщить об инциденте в будний день.

Похожий случай произошел в Омске. Девочка пыталась расплатиться за проезд на терминале, но платеж не прошел. Тогда она предложила перевести деньги через мобильное приложение, но водителя не устроил этот вариант, и он выгнал ребенка из салона. На улице в этот момент было около 19 градусов мороза. Теперь мужчину проверяет Следственное управление России по региону.

Ранее в Саратове кондуктор высадила из автобуса в метель школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила. Потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно, высадив ребенка из общественного транспорта. Также женщина продемонстрировала чеки об успешном списании денег за билет и заявила, что позвонила «во все инстанции».