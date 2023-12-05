СК проверит водителя маршрутки, высадившего школьницу в мороз СК проверит водителя маршрутки в Омске, высадившего ребенка из-за сбоя терминала

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Водителя маршрутки в Омске, который высадил школьницу из-за сбоя терминала, проверит главк СК России по региону, сообщили в ведомстве. Отмечается, что на улице было около 19 градусов мороза.

Следственным управлением по данному факту проводится доследственная проверка о ненадлежащем оказании перевозчиком услуг, — говорится в сообщении.

Очевидцы рассказали, что девочка хотела расплатиться за проезд на терминале, но платеж не прошел. Тогда она предложила перевести деньги через мобильное приложение, но водителя не устроил этот вариант, и он грубо выгнал ребенка из салона.

С 2021 года в России действует закон, запрещающий принудительную высадку пассажиров, не достигших 16-летия, не подтвердивших оплату проезда, если их проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный или льготный проезд и следующих без сопровождения взрослых. В случае нарушения закона предусмотрен штраф до 30 тысяч рублей.

Ранее в Саратове кондуктор высадила из автобуса в метель школьницу, заставив ее трижды оплатить проезд. Девочка прикладывала банковскую карту к терминалу, но оплата не проходила, потом выяснилось, что деньги списались три раза. По словам матери школьницы, кондуктор поступила противозаконно, высадив ребенка из общественного транспорта. Также женщина продемонстрировала чеки об успешном списании денег за билет и рассказала, что позвонила «во все инстанции».