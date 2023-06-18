Кондуктор устроил бой с пассажиркой за место в автобусе В Екатеринбурге кондуктор избил пассажирку из-за места в переполненном автобусе

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В Екатеринбурге кондуктор набросился с кулаками на пассажирку из-за того, что она заняла единственное свободное место в переполненном автобусе, пишет E1.ru. Дочь пострадавшей сообщила изданию, что кондуктор ударил ее мать по лицу из-за того, что она села на кресло рядом с ним.

Он схватил мою маму за руки, несколько раз ударил ее по лицу, попутно швыряя ее вещи. В этот же момент он несколько раз выкрикнул, что это его автобус и он тут хозяин, — рассказала дочь пассажирки.

Конфликт в автобусе № 80 произошел вечером 16 июня, когда женщина возвращалась с работы. В передней части салона было только одно свободное место — рядом с кондуктором, которое она решила занять, после чего подверглась нападению.

После этого пострадавшая обратилась в полицию, где подтвердили, что им поступило заявление. Начата проверка, по результатам которой правоохранители примут процессуальное решение.

Ранее в Уфе пьяный кондуктор подрался с пассажиром, который хотел оплатить проезд за подростка. По словам очевидцев, кондуктор взял деньги и выбросил их в окно, после чего начал драку. В «Башавтотрансе» заявили, что уже отстранили драчуна от работы.