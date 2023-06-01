Новости регионов: пьяный кондуктор устроил драку с пассажиром в Уфе

Фото: vk.com/ufa

В Уфе пьяный кондуктор устроил драку с пассажиром, который предложил оплатить проезд за подростка. Очевидцы рассказали, что кондуктор принял деньги, но затем выбросил их в окно и устроил потасовку. В «Башавтотрансе» подтвердили информацию. Уточняется, что кондуктора отстранили от работы. Тем временем в Татарстане учредили комиссию, которая должна будет усовершенствовать работу с отходами в республике. Причиной стал скандал в западной части региона из-за накопившихся гор мусора, на которые жаловались местные жители.

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Ставропольский край

На Ставрополье население предупредили о подтоплениях территорий, сообщает newstracker.ru. Причиной являются прошедшие обильные дожди и продвижение паводка на реке Клаус. Это может привести к подтоплению приусадебных участков в районе населенного пункта Воздвиженское.

Республика Удмуртия

Жители Ижевска жалуются на разрушенную брусчатку на улицах Максима Горького и Ворошилова, пишет udm-info.ru. В администрации города в ответ на жалобы сообщили, что ремонтировать участки не планируют из-за отсутствия денежных средств для выполнения этой задачи.

Ростовская область

В Ростове-на-Дону после инцидента на Гребном канале власти планируют проверить устойчивость рекламных конструкций, крыш, водостоков, а также спортивных объектов, информирует rostovgazeta.ru. Ранее во время юношеского турнира по футболу из-за сильного ветра опрокинулась трибуна. По последним данным, пострадали 35 человек, из них 24 ребенка. Мать одного из футболистов, которая пришла поболеть за сына, погибла.

Фото: Главное управление МЧС России по Ростовской области

Республика Татарстан

На фоне скандала с вывозом мусора власти Татарстана решили учредить комиссию, пишет inkazan.ru. Основной из ключевых задач нового органа станет разработка инициатив, касающихся совершенствования работы с отходами. До этого на протяжении четырех месяцев жители западной части региона били тревогу. Люди возмущались из-за растущих гор мусора и антисанитарии.

Волгоградская область

В Волгограде водитель отечественного автомобиля разбил тонированные стекла своего транспортного средства на глазах у сотрудников полиции, сообщает издание novostivolgograda.ru. Сначала автомобилист пытался сорвать пленку с лобового стекла, а затем гаечным ключом выбил два передних боковых стекла. Примечательно, что это не спасло его от уплаты административного штрафа.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде завершилась ярмарка графики «Контур». Как информирует newsnn.ru, в ней принимали участие 29 галерей из Москвы, Владимира, Санкт-Петербурга, Самары и Нижнего Новгорода. На территории свыше 2 тысяч кв. м были представлены лучшие работы современных художников.

Фото: contourfair.ru

Свердловская область

В Екатеринбурге девушке удалось спасти всю семью от пожара, сообщает tagilcity.ru. Ночью она заметила, что за окном дома что-то горит. Когда пламя перебросилось на крышу, она немедленно разбудила родственников. Все успели выбежать на улицу. Дом полностью сгорел, в огне погибла собака.

Оренбургская область

В Оренбурге будут судить 52-летнего местного жителя. Ранее мужчина дважды пытался совратить несовершеннолетнюю, информирует 56orb.ru. Как отмечает издание, он пытался через соцсети познакомиться с девочкой. Мужчина посылал ребенку фотографии порнографического характера и угрожал, что разошлет их в группы соцсетей и укажет ее как автора изображений. Девочка рассказала об этом родителям.

Тюменская область

В Тюмени местные депутаты намерены запретить на территории области рекламировать алкогольную продукцию, табачные изделия, никотиносодержащую продукцию и устройства для потребления никотина, пишет nashgorod.ru. Соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение в парламент региона.

Омская область

В Омске пресечена попытка ввоза 80 кг жевательной смеси с примесью помета, пишет gorod55.ru. Издание отмечает, что таким образом завозят жевательный табак в пластиковых бутылках, чтобы скрыть специфический запах. За пять месяцев сотрудники таможни уже составили 59 протоколов об административных правонарушениях.

Карелия

Стройка высотки на берегу Онежского озера вызвала бурю протестов в Петрозаводске, сообщает karelinform.ru. Проект предусматривает строительство дома на 69 квартир. Местные жители обеспокоены, что новостройка будет возвышаться над девятиэтажными домами и испортит облик района.

Фото: Госкомитет Карелии по жилищному надзору

Приморский край

В Приморье закон о такси упорядочил правила транспортной перевозки на легковых автомобилях. Как информирует vostokmedia.com, теперь выдавать разрешения на осуществление перевозок будет краевое Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Как отмечается, разрешение сроком действия на пять лет, дающее право на осуществление деятельности, смогут получить только юридические лица.

Башкирия



В Уфе нетрезвый кондуктор автобуса полез в драку с пассажиром. Как пишет mkset.ru, кондуктор был пьян и отказался обилетить подростка. За юношу вступился один из пассажиров и предложил заплатить за него. Очевидцы отмечают, что кондуктор взял деньги и выбросил их, а затем устроил драку. Информацию подтвердили в «Башавтотрансе». В настоящее время кондуктор отстранен от работы.

Хабаровский край

В Хабаровске на улице Калараша на местную жительницу напали подростки и закидали ее камнями, пишет transsibinfo.com. В пресс-службе прокуратуры заявили, что при наличии оснований будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.