Барнаульская компания взяла на работу хвостатого сотрудника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Руководство одной из барнаульских компаний официально приняло на работу кошку, сообщает Telegram-канал «Подъем». По информации канала, питомец стал руководителем департамента по борьбе со стрессом.

«Подъем» пишет, что в обязанности бенгальской кошки по имени Уруми входит мониторинг уровня стресса сотрудников, поддержание хорошего настроения и урчание. В награду за труды питомец будет получать среднерыночную зарплату, но не деньгами, а кормом, игрушками и лаской.

Трудовой договор с Уруми подписан в честь Дня кошек. В качестве подписи она оставила отпечаток лапки.

Ранее доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева рассказала, что польза кошек для здоровья людей научно доказана. Контакт с котами на 30% снижает риск возникновения сердечно-сосудистых кризов, а также уменьшает уровень кортизола, который отвечает за стресс.