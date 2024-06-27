Кочевник IV века с головой барана удивил археологов Кочевника с головой барана нашли в 1700-летнем некрополе на Алтае

Фото: Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Могилу с кочевником, на месте головы которого был череп барана, обнаружили археологи во время исследования погребений жужанского времени комплекса Чобурак I в Чемальском районе Республики Алтай. По версии ученых, свою голову мужчина мог потерять в бою, а голова животного стала имитацией. О трагической смерти говорят и обнаруженные травмы от клинка, сообщает издание «Родина» со ссылкой на научную статью в свежем выпуске журнала «Археология, этнография и антропология Евразии».

Ученые установили, что мужчина жил в IV веке нашей эры и погиб в возрасте 30–35 лет. Рядом с ним в 1700-летнем захоронении нашли кости лошади и погребальный инвентарь: предметы вооружения, конское снаряжение, орудия труда и предметы быта.

У погребенных в соседних могилах мужчин также нашли следы боевых травм.

Ранее пепел человека обнаружили в самом древнем вине в мире, которое нашли в гробнице Кармоны на юге Испании. Возраст найденной учеными жидкости может составлять около двух тысяч лет. Анализ показал, что минеральный солевой состав жидкости похож на вина фино, которые производят в бывшем регионе Баэтик. До этого старейшим вином возрастом около 1,7 тысячи лет считалась «винная бутылка Шпейера» из гробницы в немецком городе Шпейер.