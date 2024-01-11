Кинолога на Урале заподозрили в доведении служебной собаки до смерти

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В городе Полевском Свердловской области следователи проводят проверку обстоятельств смерти служебной полицейской собаки, сообщил в беседе с ЕАН руководитель пресс-службы регионального управления МВД РФ Валерий Горелых. По его словам, женщину-кинолога, работавшую с псом породы ротвейлер по кличке Алекс, подозревают в том, что она уморила животное голодом.

Как пишет издание, собаке было шесть лет, она жила в доме у младшего лейтенанта полиции Юлии Д., которая ухаживала за животным и работала с ним. После смерти Алекса 11 декабря вскрытие показало, что пес умер из-за легочно-сердечной недостаточности на фоне длительного голодания. Девушка заявила, что животное в последнее время болело и отказывалось от еды, однако не смогла ответить, почему не отвезла его к ветеринару.

Как сообщил представитель управления МВД, кинолог и ее непосредственный руководитель привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее региональное отделение МВД города Читы сообщило, что вечером 5 января мужчина убил бездомную собаку, которую прикормили его соседи по общежитию. Против 29-летнего читинца возбудили уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным.