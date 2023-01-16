Киевскую улицу в Сасове Рязанской области предложили переименовать

Киевскую улицу в городе Сасово Рязанской области предложили переименовать в честь одного из погибших в ходе СВО героев, сообщает «МК в Рязани». В одном из местных сообществ в соцсети запустили соответствующий опрос.

Пользователям соцсети предложили проголосовать за один из трех вариантов ответа: поддержать или не поддержать идею переименования Киевской улицы, а также высказаться против изменения названий каких-либо улиц в принципе. На данный момент большее число проголосовавших высказались в пользу данной инициативы.

Власти Изюма Харьковской области Украины ранее приняли решение переименовать 19 улиц в рамках «дерусификации». Всего же по итогам заседания топонимической комиссии будут переименованы 22 топонима города. В итоге улица Московская станет улицей Ивана Мазепы, Пушкинская — Степана Бандеры, площадь Революции — площадью Героев Крут. Улицу Ломоносова переименуют в улицу Романа Ратушного, Пролетарскую — в Лондонскую, Горького — в Виталия Смолярова. Улицу Тургенева назовут улицей Джохара Дудаева, Суворова станет улицей Семена Петлюры, Волоха — гетмана Полуботка, Камчатскую переименуют в улицу Аляски.

До этого врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что города в ДНР могут переименовать, если этого захотят местные жители. По его словам, это станет возможным, когда на местах сформируются органы самоуправления. Он отметил, что в марте прошлого года был подписан специальный указ, возвращающий населенным пунктам республики старые названия. Референдумы о переименовании можно будет провести позже в соответствии с законом, подчеркнул он.