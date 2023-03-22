Казнивший жертв электричеством маньяк снова на свободе E1.RU: в Екатеринбурге на свободу вышел маньяк, казнивший жертв электричеством

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

В Екатеринбурге вышел на свободу маньяк Егор Хабаров, известный под прозвищем Электрик, сообщает E1.RU .По данным издания, убийца работает в торговом центре «Апельсин» охранником.

Согласно сообщению портала, Хабаров утверждает, что исправился после прохождения принудительного лечения в психиатрической клинике — в 2009 году суд признал его невменяемым.

До помещения в больницу Хабаров работал мастером на Новосвердловской ТЭЦ, а также заманивал людей в гараж и казнил электричеством. Задержали маньяка после обнаружения обгоревшего тела 23-летнего юноши в лесу.

25 февраля стало известно, что из-под стражи выпустили «скопинского маньяка» Виктора Мохова, проходящего по делу об укрывательстве убийства. Решение о прекращении ареста было принято еще в десятых числах февраля. До этого региональные СМИ сообщали, что Мохов был замечен в местном магазине.

В августе Мохов помог скрыть следы убийства своему собутыльнику, с которым вместе отмечал День ВДВ. Тот убил другого знакомого в доме скопинского маньяка в ходе пьяной драки. По версии следствия, после этого Мохов и подозреваемый в убийстве попытались скрыть тело в заброшенном доме.

Мохов стал известен после раскрытия двойного похищения несовершеннолетних девочек в 2000 году.