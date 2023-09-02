Катер протаранил крейсер «Аврора» в Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Крейсер «Аврора»

В Санкт-Петербурге в ночь на 2 сентября катер врезался в крейсер «Аврора» у Петроградской набережной, сообщает 78.ru. По предварительной версии, причиной аварии могла стать техническая неисправность лодки.

По информации издания, у катера наблюдались неполадки с мотором. На место прибыли полицейские. Все это время судно стояло рядом с крейсером. Информации о повреждениях «Авроры» не поступало. Обстоятельства выясняются.

Опубликованы кадры с места. На них видно крейсер, рядом с которым находится полицейский катер.

В июле 2016 года крейсер «Аврора» вернулся после ремонта на вечное место стоянки у Петроградской набережной у истока Большой Невки. Корабль является объектом культурного наследия РФ. Корабль был построен в 1903 году и назван в честь парусного фрегата, оборонявшего Петропавловск-Камчатский в годы Крымской войны. «Аврора» участвовала в Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войнах, а также в обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны. В 1956 году на борту крейсера был открыт филиал Центрального военно-морского музея.

В августе 2022 года на реке Ждановке в Петербурге катер врезался в набережную, в результате были госпитализированы капитан и двое пассажиров судна. СМИ писали, что лодка потеряла управление и врезалась в бетонную опору, крутилась на месте и протаранила каменную плиту.