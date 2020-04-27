«Гинеколог» из Калуги шантажировал пациентку публикацией интимного видео

https://static.news.ru/photo/ca6a5f18-8893-11ea-8dc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Мужчина, представившийся врачом-гинекологом, шантажировал жительницу Калуги тем, что выложит в Интернет видеозапись её осмотра. Она была произведена во время консультации по Skype.

Женщина обратилась в частную клинику с гинекологической проблемой. Позже ей позвонил мужчина, представившийся врачом. Он настоял на дистанционном осмотре. Медик заверил, что эта схема отработана и в период пандемии оправданна. А специалист он настолько опытный, что патологию разглядит даже при плохом разрешении камеры, сообщает телеканал НТВ.

Пациентка установила камеру так, как посоветовал мужчина. После окончания онлайн-приёма ей пришла от него СМС с угрозами: если женщина не переведёт ему крупную сумму, то он выложит видеозапись осмотра в общий доступ.

Вместе с адвокатом пострадавшая намерена написать заявление в полицию. Расценивать действия лжедоктора, по словам юристов, можно как мошенничество и вымогательство. Правда, сначала его нужно найти. В частной клинике, куда обращалась женщина, доктор с таким именем никогда не работал.

Как ранее писал NEWS.ru, в подмосковном Красногорске действуют злоумышленники, использующие эпидемию коронавируса, чтобы втираться в доверие к пожилым людям и обманывать их.