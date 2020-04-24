Регионы

Калининградская область ослабит режим самоизоляции с 29 апреля

16:28, 24 апреля 2020
Фото: gov39.ru

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил ослабить региональные ограничения для бизнеса, введённые из-за пандемии коронавируса. Непродовольственные магазины откроются 29 апреля.

По информации РБК, с 4 мая начнут работать парикмахерские и салоны красоты. Правительство обяжет бизнес следовать правилам Роспотребнадзора по социальному дистанцированию.

Они [правила] достаточно жёсткие, и они будут обязательными, — цитирует издание Алиханова.

Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует объявленный президентом Владимиром Путиным режим нерабочих дней. Глава государства призвал граждан к самоизоляции из-за COVID-19, но дал региональным властям право регулировать жёсткость ограничений.

20 апреля РБК сообщил о вероятном продлении ограничительных мер по COVID-19 на майские праздники. Источники издания назвали это «наиболее вероятным вариантом».

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