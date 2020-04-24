Калининградская область ослабит режим самоизоляции с 29 апреля

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов поручил ослабить региональные ограничения для бизнеса, введённые из-за пандемии коронавируса. Непродовольственные магазины откроются 29 апреля.
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Они [правила] достаточно жёсткие, и они будут обязательными, — цитирует издание Алиханова.
Как писал NEWS.ru, с 28 марта в России действует объявленный президентом Владимиром Путиным режим нерабочих дней. Глава государства призвал граждан к самоизоляции из-за COVID-19, но дал региональным властям право регулировать жёсткость ограничений.
20 апреля РБК сообщил о вероятном продлении ограничительных мер по COVID-19 на майские праздники. Источники издания назвали это «наиболее вероятным вариантом».
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