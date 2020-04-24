Калининградская область ослабит режим самоизоляции с 29 апреля

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Жители российских регионов смогут заказать цифровые пропуска для работы только на 24 часа. Об этом сообщил замминистра связи и массовых коммуникаций Олег Качанов.

Такие разрешения предназначены, прежде всего, для тех, кому поездка в офис необходима эпизодически. Заниматься оформлением документа на более долгий срок — задача руководителей предприятий. Чтобы работник получил постоянный пропуск, действующий...