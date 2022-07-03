«Как нам спать спокойно? Никак»: в Белгороде не исключили новые обстрелы Губернатор Белгородской области не исключил новых обстрелов региона

Фото: Евгений Силантьев/ТАСС

Белгород. Сотрудники МЧС РФ на месте разрушенного дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков во время общения с жителями региона признался, что власти не исключают новых обстрелов со стороны Украины. Глава субъекта пояснил, что «не может сказать, что такого больше никогда не будет».

На вопрос местной жительницы о том, как людям «спокойно спать», Гладков ответил, что «никак». По его словам, власти региона готовы взять «на себя» все вопросы, но им нужно время.

Будем считать ущерб, все вопросы мы берём на себя, но нам нужно время. Сказать о том, что больше никогда [такого] не будет, я не могу, — подчеркнул Гладков.

Накануне Белгород подвергся обстрелам со стороны Украины. В результате инцидента погибли пять человек (власти подтвердили гибель трех), разрушено около 50 строений. В настоящее время службы проводят разборы завалов.

В ночь на 3 июля ПВО Курска сбила два украинских беспилотника «Стриж». Пострадавших в результате инцидента нет.